Фото: Яндекс.Карты

Сбербанк продает здание заводоуправления на Эльмаше. Информация об этом появилась на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена объекта 105 миллионов рублей. Кроме здания в стоимость входят три земельных участка общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров и электростанция.

- Планировка на этажах кабинетная, кроме 2-го этажа, где размещался колл-центр, поэтому там планировка open space, - отмечается в презентации.

В здании есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пожарная/охранная сигнализация. В наличии все необходимые инженерные коммуникации.

Отметим, что условием приобретения объекта является обратная сдача недвижимости в аренду.