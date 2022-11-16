В Екатеринбурге пожар произошел в здании Министерства социальной политики

На площади 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 16 ноября, пожар произошел в здании Министерства социальной политики на Большакова, 105. Огонь вспыхнул в подвальном помещении административного здания.

- В 04:06 поступило сообщение о пожаре. На площади 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении административного здания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 46 спасателей. В 04:21пожарным удалось локализовать огонь. Еще через шесть минту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:05.