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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 2:29

В Екатеринбурге пожар произошел в здании Министерства социальной политики

На место выезжали 14 единиц техники и 46 спасателей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На площади 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении

На площади 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 16 ноября, пожар произошел в здании Министерства социальной политики на Большакова, 105. Огонь вспыхнул в подвальном помещении административного здания.

- В 04:06 поступило сообщение о пожаре. На площади 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении административного здания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 46 спасателей. В 04:21пожарным удалось локализовать огонь. Еще через шесть минту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:05.