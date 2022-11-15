Юная свердловчанка стала финалисткой первенства России по настольному теннису

Девочке удалось выиграть серебро одиночного разряда среди юниорок. Фото: пресс-служба УГМК

В Санкт-Петербурге закончились соревнования по настольному теннису среди спортсменов младше 22 лет. Четырнадцатилетняя Злата Терехова из Свердловской области играла за УГМК. Ей удалось выиграть серебро одиночного разряда среди юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Сначала девочке удалось обыграть казанскую соперницу, идущую на золото. Во втором этапе турнира Злата победила ленинградскую конкурентку. Далее она обыграла москвичку со счетом 4:0.

Только в финале девочка уступила теннисистке из Нижнего Новгорода. Это произошло потому что, Злате не хватило опыта, она младше своих конкуренток на 6 лет.

- Я не знаю, как так получилось, что я дошла до финала! Я все делала как обычно, может, была более спокойна, не напряжена. В финале мне точно не хватило опыта и терпения. Пока у меня нет такой выдержки, но я знаю, что над этим нужно работать, - поделилась впечатлениями Злата.

Также теннисист УГМК выиграли еще шесть медалей: золото и две бронзы в командном турнире, две серебряных и одну бронзовую награду в парных соревнованиях. Команда заняла второе место, уступив только соперникам из Москвы.