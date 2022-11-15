В Свердловской области руководство больницы затянуло ремонт на полмиллиона рублей

Ремонт так и не был выполнен по сей день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске прокуратура провела проверку ремонта в местной больнице. Работы выполняются в рамках проекта «Здравоохранение». Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, руководство учреждения заняло около полумиллиона на ремонт.

Сроки выполнения были назначены на 31 августа текущего года. Но ремонт так и не был выполнен по сей день.

- Вопреки требованиям закона и условиям договора работы по капитальному ремонту главного входа детской поликлиники на момент проверки не произведены, - рассказали в пресс-службе.

Также удалось выяснить, что руководство детской поликлиники не обращалось к подрядчику для выяснения обстоятельств, не выставляло штрафы и не направляло отказ от ремонтных работ.

После вмешательства прокуратуры, договор с подрядчиком был расторгнут. Заключен договор с новым.