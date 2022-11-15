В Среднеуральске ищут пропавшего 38-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Среднеуральске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 38-летнего пропавшего мужчину. О местонахождении Сергей Журавлев ничего неизвестно с 18 июня.
В день исчезновения мужчина был одет в голубую ветровку, синие джинсы и черные кроссовки.
Особые приметы:
Рост: 172 см
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: светло-русые
Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».