В Среднеуральске ищут пропавшего 38-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Среднеуральске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 38-летнего пропавшего мужчину. О местонахождении Сергей Журавлев ничего неизвестно с 18 июня.

В день исчезновения мужчина был одет в голубую ветровку, синие джинсы и черные кроссовки.

Особые приметы:

Рост: 172 см

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».