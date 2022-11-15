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НовостиОбщество15 ноября 2022 18:11

В Екатеринбурге завершены поиски 80-летней пенсионерки

Женщину нашли живой
Дарья ЧИПУРИНА
Пенсионерку нашли живой

Пенсионерку нашли живой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о завершении поисков 80-летней пенсионерки из Екатеринбурга. Валентина Михайловна Овчинникова вышла из дома 15 ноября и не вернулась. Родственники не могли с ней связаться.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили волонтеры.

Ранее стало известно о пропавшем 70-летнем рыбаке. Александр Нуромский ушел на озеро Среднее в Свердловской области. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 октября.