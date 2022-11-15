В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с партией наркотика

Задержанным оказался 36-летний местный житель, у которого ранее уже были проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который переносил партию наркотика. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили на улице Высоцкого молодого человека, поведение которого показалось подозрительным, поэтому его решили проверить.

- При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у прохожего пакет с содержимым неизвестного происхождения. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном. Вес изъятого составил 0,79 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался 36-летний местный житель, у которого ранее уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Ранее в Нижнем Тагиле семейная пара попалась на изготовлении и попытке сбыта наркотиков, полицейские изъяли больше 2.3 килограмма запрещенных веществ.