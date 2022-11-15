В Екатеринбурге сотрудники администрации сдали более 20 литров крови

Акция проходит уже четвертый раз за год. Фото: администрация Екатеринбурга

В рамках Дня донора сотрудники екатеринбургской администрации сдали больше 20 литров крови. Они посетили специальный пункт сбора. Акция проходит уже четвертый раз за год. В этот раз в ней приняли участие 45 человек.

- Каждый из них сдал по 450 миллилитров крови. Всего медикам удалось собрать более 20 литров, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В октябре Депутаты Гордумы Екатеринбурга сдали кровь для раненных во время СВО солдат. Кровь пригодится как горожанам, так и военнослужащим, проходящих лечение в госпиталях. депутаты не только сами сдали кровь, но и привели в помощь других доноров.

Также в июле этого года депутаты медфракции также стали донорами крови для уральцев. Сдать кровь для жителей приехали участники депутатской группы: Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Александр Колесников.