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НовостиОбщество15 ноября 2022 17:13

В Екатеринбурге пропала 80-летняя пенсионерка

Родственники не могут с ней связаться и не знают, где она может находиться
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 80-летнюю пенсионерку. Валентина Михайловна Овчинникова (Решетникова) вышла из дома 15 ноября и не вернулась. Родственники не могут с ней связаться и не знают, где она может находиться.

- Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосые седые, глаза серо-голубые. Женщина нуждается в медицинской помощи, - сообщают в отряде.

На момент исчезновения пенсионерка была одета в темно-зеленую короткую куртку, темные брюки, темные сапоги, бежевый клетчатый платок, с собой у нее был ярко-красный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться пенсионерка, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону экстренных служб «112».