В Свердловской области расширили применение материнского капитала

Изменение коснется оплаты образовательных услуг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области расширят применение материнского капитала. Решение об этом было принято 15 ноября депутатами Законодательного собрания во время очередного заседания.

Изменение коснется оплаты образовательных услуг. Теперь материнским капиталом можно будет оплатить не только обучение детей в государственных организациях, имеющих основной вид деятельности образовательный.

- Депутаты подготовили пакет изменений, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет направлять на оплату услуг организаций, которые на основании лицензии осуществляют на территории Свердловской области образовательную деятельность в качестве дополнительного вида услуг, помимо основной специализации, - отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Помимо этого, за счет данных государством средств можно будет заплатить за обучение детей у индивидуальных предпринимателей.

Также с декабря уральские школьники смогут получить дополнительное образование по сертификатам. Дети могут потратить их на секции, кружки и курсы.