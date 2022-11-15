«Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл казахстанский «Барыс»

Сейчас в активе «Автомобилиста» 42 очка в 30 проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно обыграл казахстанский «Барыс». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 2:0. В составе «шоферов» отличились защитник Ник Эберт, а также нападающий Брукс Мэйсек.

Первую шайбу уральцы смогли забросить уже на седьмой минуте первого периода, гости в это же время дважды получили численное преимущество в составе, однако не смогли «реализовать лишнего».

Окончательный счет встречи был установлен к 36 минуте матча, больше ни одна команда не смогла распечатать ворота соперника.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 42 очка в 30 проведенных матчах, «шоферы» являются лидерами Восточной конференции. Следующий матч они проведут 17 ноября, в Екатеринбурге приедут хоккеисты из «Металлурга»,