На Урале сразу в семи профессиональных отраслях возник кадровый дефицит

С такой проблемой столкнулись специалисты в области медицины, строительства, консультирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сразу в семи профессиональных отраслях возник кадровый дефицит. На одну вакансию там приходится меньше одного резюме. С такой проблемой столкнулись специалисты в области медицины, строительства, консультирования.

- Также проблемы с соотношением вакансий и приемом на работу есть в сфере «Рабочего персонала» (0,7), «Банках, инвестициях, лизинге» (0,6), «Добыче сырья» (0,3), и «Домашнем персонале» (0,1), - уточнили в пресс-службе сервиса HeadHunter, который проводил исследование.

При этом наиболее высока конкуренция приходится на сферу юриспруденции и административного персонала, там на одно рабочее место претендуют пять-шесть человек.

- Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный, - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.