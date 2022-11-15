В Екатеринбург привезли две партии оплодотворенной икры

Икра доставлена с целью инкубирования Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбург прилетели две партии ценной икры. Ее доставили из Москвы и Краснодарского края. Она нужна для рыбоводческих предприятий Свердловской области.

- Икра доставлена с целью инкубирования и дальнейшего выращивания рыб ценной породы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Весь груз соответствует гарантам качества, были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Нарушений при транспортировке не выявлено.

В Екатеринбург из Азербайджана привезли зараженные яблоки. В партии 19 тон был обнаружен карантинный вредитель – калифорнийская щитовка. Яблоки разрешили продавать на территории Урала.

Из Ирана привезли зараженные киви. Пять тонн фруктов поступило на одну из баз. В ней нашли того же вредителя. Учитывая сезонность и природно-климатические условия Свердловской области, партию разрешили продавать.