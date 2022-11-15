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НовостиОбщество15 ноября 2022 15:34

В Екатеринбурге осудили мошенника, укравшего у пенсионерки 900 тысяч рублей

Пожилая женщина попалась на уловку по стандартной схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Часть денег он перевел кураторам, часть оставил себе

Часть денег он перевел кураторам, часть оставил себе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманом выманил у 73-летней пенсионерки 900 тысяч рублей. Пожилая женщина попалась на уловку по стандартной схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», все произошло еще в ноябре прошлого года.

- Оперативникам удалось задержать курьера, им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 27-летний местный житель. Часть денег он перевел кураторам, часть оставил себе. Он не успел потратить всю сумму своего «гонорара». Полицейские изъяли у него 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Всего же пострадавшая потеряла порядка 900 тысяч рублей. По решению Чкаловского районного суда мошенника отправили в колонию на 9.5 лет.