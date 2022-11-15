В Екатеринбурге осудили мошенника, укравшего у пенсионерки 900 тысяч рублей

Часть денег он перевел кураторам, часть оставил себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманом выманил у 73-летней пенсионерки 900 тысяч рублей. Пожилая женщина попалась на уловку по стандартной схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», все произошло еще в ноябре прошлого года.

- Оперативникам удалось задержать курьера, им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 27-летний местный житель. Часть денег он перевел кураторам, часть оставил себе. Он не успел потратить всю сумму своего «гонорара». Полицейские изъяли у него 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Всего же пострадавшая потеряла порядка 900 тысяч рублей. По решению Чкаловского районного суда мошенника отправили в колонию на 9.5 лет.