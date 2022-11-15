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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:54

В Екатеринбурге скончался бывший глава регионального ГАИ

Юрий Коблов проходил службу в Госавтоинспекции с 1961 по 1988 год
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Он проходил службу в Госавтоинспекции с 1961 по 1988 год. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Он проходил службу в Госавтоинспекции с 1961 по 1988 год. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге на 86-м году жизни скончался бывший руководитель ГИБДД Свердловской области Юрий Коблов. Он работал в Госавтоинспекции с 1961 по 1988 год, а с возглавлял это ведомство в течение восьми лет: с 1980 по 1988 годы.

- Он активно занимался внедрением системы управления дорожным движением «Зеленая волна», позволявшей автомобилям быстро и безопасно передвигаться по городским улицам, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Когда Юрий Коблов занимал пост руководителя, в уральской столице построили четырехэтажное здание областной ГИБДД, которое расположено на улице Чкалова. Прощание с экс-начальником состоится 17 ноября в «Георгиевском зале» Дома прощания «Вознесение».