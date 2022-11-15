Жители Екатеринбурга жалуются на навязывание банковских услуг

Чтобы не потерять нервы и деньги, сходите в банк и проясните все спорные вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Екатеринбурга получали сообщения от банков. Как правило, это реклама, к которой мы давно привыкли. Однако, некоторые сообщения, присланные на смартфон, игнорировать не стоит. Почему? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала директор муниципального центра защиты потребителей Екатеринбурга Янина Голубева.

«По вашим брокерским счетам приостановлен прием дистанционных поручений на отзыв денежных средств. Обратитесь в банк для получения информации». Именно такое сообщение пришло одному из горожан. Дело в том, что потребитель не открывал брокерские счета. Год назад оформил только зарплатную карту, больше в банк не обращался. Как реагировать в такой ситуации?

- Нужно обязательно идти в банк и разбираться, откуда появилась эта информация. У нас бывают истории, когда третьи лица отрывают счета не на себя, а на родственников, либо счета открываются по поддельным документам. Смс могло прийти случайно. Может быть, тут есть история, которой должен заниматься сам банк, так как кто-то из сотрудников мог совершить не очень законные действия, - рассказывает Янина Голубева.

По словам специалиста, в банке нужно потребовать документы на счет. Бывают истории, когда потребители подписывают документы, не совсем понимая, где они ставят подпись. То есть потребитель получает кипу документов, например, на открытие счета для зарплатной карты. В этой кипе бумаг иногда бывают прописаны какие-то дополнительные услуги. Человек думает, что подписывает документы на оказание определенных услуг, и подписывает еще что-то другое.

- В любом случае, такие смс нельзя игнорировать. Если потребитель приходит в банк, видит, что договор заключен, и понимает, что в документе стоит не его подпись, нужно разбираться в ситуации. Нужно закрыть счет, а перед закрытием счета убедиться, что там не было никаких денежных оборотов, за которые потом придется отвечать. Эти обороты могут быть как законными, так и незаконными. Если это ошибка банка, то нужно потребовать, чтобы банк извинился, - рассказывает Янина Голубева.

Бывает так, что клиент заполняет документы на открытие банковской карты, и спрашивает – нет ли тут каких-то скрытых документов на открытие сторонних счетов. Ему сказали, что нет, но по итогу брокерский счет все-таки открыли.

- Это называется «навязанная услуга». Но нужно доказать этот факт, но как его доказать, если клиент сам подписал эти документы. В суде скажут: докажите, что вам навязали эту услугу. Поэтому спросить мало, нужно прочитать документы, которые вы подписываете. Можно забрать документы и проконсультироваться с человеком, который вам поможет. Главный совет: просто очень внимательно читайте каждое предложение.

По словам Голубевой, банковскую карту без ведома клиента открыть невозможно, потому что у нас есть инструкции ЦБ РФ об открытии счетов. Там есть регламент. Поэтому банк при открытии счета должен не просто посмотреть на вас и ваш паспорт, они должны идентифицировать вашу личность, переписать дату рождения, гражданство, данные документа, либо сделать копию документа.

- Если банк этого не делает, он нарушает этот закон, и Центробанк этот банк очень серьезно накажет. Ведь может случиться так, что кто-то вместо вас придет с вашим паспортом, - заключает эксперт.