В Екатеринбурге резко выросло число бытовых преступлений

В отношении виновников сейчас расследуются уголовные дела Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Екатеринбурге резко выросло число преступлений, которые происходят из-за бытовых конфликтов. В городской полиции рассказывают, что в большинстве случаев тяжким противоправным деяниям сопутствует употребление спиртного.

- Выражение «Пьянство убивает» можно рассматривать не только в плане вреда здоровью от алкогольной интоксикации. В последнее время данная тенденция стала актуальной. В первой половине ноября отмечается рост количества преступлений на почве злоупотребления спиртным, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В частности, 7 ноября алкогольное застолье между двумя товарищами на улице Июльской завершилось поножовщиной, пострадавшего увезли в больницу. Через два дня аналогичные случаи произошли на улице Токарей и Уральской.

- В отношении виновников сейчас расследуются уголовные дела. Призываем граждан не злоупотреблять алкогольными напитками, а также решать все возникающие конфликты в рамках правового поля, - добавили в полиции.