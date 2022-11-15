Куйвашев назначил нового главу свердловского Минпромторга

В сентябре Пересторонин сложил полномочия перед новым губернатором. Фото: сайт «Единой России»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром промышленности и науки Сергея Пересторонина. Он вступит в должность с 16 ноября, сообщает департамент информационной политики.

- В сентябре 2022 года, после победы Евгения Куйвашева на выборах и вступления его в должность, Сергей Пересторонин вместе с остальными членами регионального правительства сложил полномочия перед вновь избранным губернатором, - говорится в сообщении.

Все это время он исполнял обязанности главы министерства. Сергей Пересторонин родился в Свердловске. Он служил в органах МВД и ФСИН. В 2010 году Пересторонин стал первым замруководителя администрации свердловского губернатора. Через два года он занял пост заместителя гендиректора ЗАО «Уралсевергаз».

В 2013 году Пересторонина назначили руководителем администрации губернатора. С 2016 года он возглавлял Министерство промышленности и науки Свердловской области.