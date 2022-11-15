«Новокольцовская» – подстанция нового поколения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале запустили высокотехнологичную подстанцию «Новокольцовская», в ее строительство было вложено порядка полутора миллиардов рублей. Она предназначена для электроснабжения одноименного микрорайона, где могут жить до 40 тысяч человек. При этом в центре питания создан стопроцентный уровень импортозамещения.

- «Новокольцовская» - подстанция нового поколения, где реализованы передовые решения. Технологические процессы автоматизированы и управляются дистанционно. Все установленное оборудование произведено в России, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА, высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, микропроцессорными защитами.

- Также на объекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета потребленной электроэнергии, - добавили в департаменте.