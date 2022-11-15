В Нижнем Тагиле завершили двухлетнее благоустройство парка «Пихтовые горы»

В 2021 году в парке обустроили около пяти километров пешеходных и вело- дорожек. Фото мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле закончилось двухлетнее благоустройство парка «Пихтовые горы». Об этом сообщает мэрия.

- За два года территория из лесного массива превратилась в современную рекреационную зону, удовлетворяющую самым разным запросам к отдыху и активному досугу жителей города, - заявил градоначальник Владислав Пинаев.

Мэр осмотрел спортивные и детские площадки, обустроенные в рамках второго этапа реконструкции. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области». В проект вложили 145 миллионов рублей.

В 2021 году в парке обустроили около пяти километров пешеходных и велодорожек, установили скамейки, фонари, арт-объекты, игровой комплекс для людей с ограниченными возможностями, а также отремонтировали и расширили парковку со стороны улицы Парковой. В 2022 году в «Пихтовых горах» построили самую большую в Нижнем Тагиле скейт-площадку и обустроили шесть спортивных и игровых зон для детей и подростков.