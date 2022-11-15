В Екатеринбурге охранник украл с карточки женщины больше 18 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге охранник украл с карточки местной жительницы больше 18 тысяч рублей. 33-летняя женщина обратилась в полицию 9 ноября и рассказала, что потеряла «пластик» на улице, а позже обнаружила, что с ее счета пропала крупная сумма.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты и задержали. Им оказался ранее несудимый 40-летний местный житель, охранник в одном из ЧОП. Он рассказал, что нашел платежку потерпевшей на улице Баумана, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.