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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:44

В Екатеринбурге охранник украл с карточки женщины больше 18 тысяч рублей

Пострадавшая рассказала, что потеряла «пластик» на улице
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге охранник украл с карточки местной жительницы больше 18 тысяч рублей. 33-летняя женщина обратилась в полицию 9 ноября и рассказала, что потеряла «пластик» на улице, а позже обнаружила, что с ее счета пропала крупная сумма.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты и задержали. Им оказался ранее несудимый 40-летний местный житель, охранник в одном из ЧОП. Он рассказал, что нашел платежку потерпевшей на улице Баумана, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.