Победитель боя между Шлеменко и Исмаиловым получит специальный пояс RCC

Готовый пояс будет весить около восьми килограммов. Фото: пресс-служба РМК

Победитель поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге получит специальный чемпионский пояс RCC. Бойцы выйдут в октагон уже 3 декабря. Еще в прошлом году их схватка была анонсирована под вывеской «Больше, чем чемпионский бой».

- Для RCC этот поединок станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации, - рассказывают в пресс-службе РМК.

В создании пояса участвуют больше 20 специалистов из Екатеринбурга, это и дизайнеры, и ювелиры, и кожевники. Готовый пояс будет весить около восьми килограммов.