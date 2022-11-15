В Екатеринбурге за день произошло 67 ДТП

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов парковаться так, чтобы не мешать уборке снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14 ноября весь день шел снег. В этот день произошло 67 аварий. К счастью, в них никто не пострадал. Об этом «КП» - Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов не парковаться вдоль обочин, а также в парковочных карманах и там, где стоянка помешает уборке снега. Инспекторы просят владельцев машин заранее продумывать места стоянки.

Кроме того, в ГИБДД советуют во время непогоды выбирать безопасный стиль вождения и быть внимательными. Автомобилистам следует избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Пешеходам нужно соблюдать правила безопасности при переходе проезжей части.

Ранее, 15 ноября, в Екатеринбурге водитель легковушки въехал в троллейбус. ДТП произошло на Малышева - Мичурина.