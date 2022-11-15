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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:59

Azur Air запустила рейсы из Екатеринбурга на Гоа

Самолеты на индийский курорт будут летать два раза в неделю
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Рейсы на Гоа не выполнялись с весны 2020 года

Рейсы на Гоа не выполнялись с весны 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Azur Air запустила рейсы из Екатеринбурга на Гоа. Первый самолет на индийский курорт из Кольцово вылетел поздно вечером 14 ноября. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200.

- Вылет из Екатеринбурга в 21:20, прилет - в 04:55 на следующий день. Отправление с Гоа - в 06:30, прибытие в Екатеринбург - в 13:05, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что рейсы на Гоа не выполнялись с весны 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что из Екатеринбурга на Пхукет запускают чартерные рейсы. Самолеты начнут выполнять маршрут с 1 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air.