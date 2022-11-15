Главный синоптик Свердловской области рассказала, стоит ли ждать потепления

В регион пришла зимняя погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко похолодало. В Екатеринбурге, например, столбики термометров опустились до -12 градусов и ожидается, что в ближайшие дни станет еще холоднее. «КП» - Екатеринбург» спросила синоптиков, стоит ли ждать в этом месяце потепления.

- Ближайшие дни будут морозными на уровне 20 градусов, на севере - до 30 по прогнозу. Потом будет смягчение, но не оттепель - от морозов отойдем, но температура на уровне 10 - 18 градусов останется. Установился зимний режим погоды, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, в выходные на Свердловскую область обрушился снегопад. Синоптики объяснили, что осадки вызваны циклоном, который пришел к нам с севера Атлантики через Скандинавию. Согласно прогнозам, он уже отступает и 16 ноября осадков не будет.