В Югре прекращены поиски школьника

Полиция задержала школьника в Сургуте Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 ноября в транспортную полицию Сургута обратился мужчина, сообщивший, что его сын-школьник ушел из дома, после чего пропал. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Сразу после этого сотрудники транспортной полиции начали поиски юноши. Они оперативно выяснили, что школьник купил билет на пассажирский поезд «Новый Уренгой – Уфа» и отправился в направлении Самары.

В Сургуте по прибытии поезда беглеца ожидали стражи порядка. Подросток объяснил им, что поссорился с родителями, поэтому решил ненадолго уехать в Самару к своей подруге. Родителей в момент отъезда не было дома.