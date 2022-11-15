В Свердловской области действует карта с указанием мест раздельного сбора мусора

На карте указаны точки сбора вторичных отходов и контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: сервис "Яндекс. Карты"

В Свердловской области запустили в работу интерактивную карту ответственной утилизации отходов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

С помощью этой карты, включенной в сервис «Яндекс.Карты», можно найти время работы и адреса управляющих компаний, офисов и торговых точек, где установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Также на интерактивной карте указаны пункты сбора батареек, старой одежды, макулатуры, ртутных ламп и градусников, а также детских игрушек.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил, что раздельно собранные отходы – это уже не мусор, а вторичное сырье.