Из Екатеринбурга за сутки вывезли почти четыре тысячи тонн снега

Представители районов и подведомственных организаций ежедневно докладывают в администрацию, как проходит уборка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга за сутки вывезли больше 3 тысяч 700 тонн снега и 20 тонн мусора. Об этом сообщили в комитете благоустройства администрации города. В уборке задействуют рабочих и дорожную технику.

- Для устранения скользкости и наката на проезжей части дорог за прошедшие сутки использовано 224 тонны противогололедных материалов, на тротуарах и посадочных площадках остановок общественного транспорта использовано более 55 тонн фракционного песка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Во вторник днем, 15 ноября, на уборку снега были отправлены 383 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники. В мэрии их попросили их попросили обратить особое внимание на очистку остановок общественного транспорта от накатов и обработку противогололедным материалом.

Отметим, что в администрации города ежедневно проходят совещания, на которых представители районов и подведомственных организаций докладывают, как проходит уборка города от снега.