Продолжается прием заявок на конкурс журналистов, фотографов и блогеров «Окно в природу»

Заявки принимают до 26 ноября 2022 года. Фото: "Комсомольская правда"

VI Всероссийский конкурс среди журналистов, фотографов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» продолжает принимать заявки!

Если вы путешествуете по России, любите фотографировать и делиться своими впечатлениями об уникальной природе родной страны — этот конкурс для вас!

Ждем ваши работы на почту media@phkp.ru до 26 ноября!

А победителей ждут премии им. В. М. Пескова:

- За I место — премия в размере 100 тысяч рублей;

- За II место — премия в размере 50 тысяч рублей;

- За III место — премия в размере 30 тысяч рублей.

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