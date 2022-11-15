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НовостиЭкономика15 ноября 2022 9:32

Бюджет Свердловской области на 2023 год приняли в первом чтении

В нем есть дефицит в 16 миллиардов рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Против проекта бюджета проголосовал только один депутат

Против проекта бюджета проголосовал только один депутат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2023 год и период 2024-2025 годов. За него проголосовали 37 человек. Семь депутатов были против, и еще один воздержался.

- Прогноз доходов областного бюджета на 2023 год – 343 миллиарда рублей, расходы планируются в сумме 359,2 миллиарда, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

В приоритете будет социальное направление. На эту сферу планируется потратить 67 % от всех расходов на следующий год (241 миллиард рублей). Министр финансов Свердловской области Александр Старков заявил, что хоть и бюджет напряженный, социальные обязательства перед уральцами должны быть выполнены.

Кроме того, 11,4 миллиарда рублей потратят на проведение международного фестиваля университетского спорта, который заменит Универсиаду. Еще три миллиарда пойдут на борьбу с коронавирусом.