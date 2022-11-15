ТРЦ «Гринвич» требует от магазина Marc O'Polo 135 тысяч долларов

ТРЦ «Гринвич» требует от магазина Marc O'Polo арендную плату через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЦ «Гринвич» требует от магазина Marc O'Polo арендную плату через суд. Заявление на дистрибьютора «МФК ДжамильКо», которому принадлежит магазин Marc O'Polo, подала управляющая компания владельцев «Гринвича» «Инвестторгстрой». Сумма долга - 135 тысяч долларов.

«Арбитражный суд Свердловской области, ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» к акционерному обществу «МФК ДжамильКо» о взыскании 135 545,58 долларов США, определил исковое заявление принять, возбудить производство по делу», - указывается в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Арбитражный суд заявление принял 14 ноября. Заседание по делу назначено уже на 5 декабря.

Параллельно с этим, торговый центр судится и с другими крупными зарубежными брендами. Например, спустя некоторое время после закрытия магазинов Zara, Bershka и других брендов, «Гринвчи» также подал в суд на компанию Inditex, которой эти магазины принадлежат. ТРЦ требует с дистрибьютора 20 миллионов рублей.

При этом, в конце октября спустя больше, чем год завершились судебные процессы между «Гринвичем» и H&M. Обе стороны пришли к мирному соглашению, хотя первые иски против бренда представители ТРЦ подавали еще начале 2021 года.