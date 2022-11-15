Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 8:28

Полпред Якушев заявил, что обращения мобилизованных держат на особом контроле

Для решения их вопросов привлекают ответственные органы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Владимир Якушев обратил внимание во время совещания на два важных вопроса

Владимир Якушев обратил внимание во время совещания на два важных вопроса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответственные органы власти должны самым внимательным образом рассматривать все вопросы, касающиеся выплат, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных граждан. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами. Полпред добавил, что все обращения и жалобы со стороны мобилизованных граждан нужно держать на особом контроле.

На этом же совещании, по информации телеканала ugra-tv.ru, обсуждался вопрос по обеспечению регионов УрФО лекарствами. Владимир Якушев подчеркнул, что здоровье уральцев сегодня в приоритете, поэтому на вопросы по этому направлению по аптечным сетям и стационарам нужно реагировать мгновенно.

Федеральные инспекторы должны будут предоставить в полпредство информацию о возможных проблемах с жизненно важными препаратами на местах. Речь идет, в первую очередь, о препаратах для онкобольных, об инсулине.