Полпред Якушев заявил, что обращения мобилизованных держат на особом контроле

Владимир Якушев обратил внимание во время совещания на два важных вопроса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответственные органы власти должны самым внимательным образом рассматривать все вопросы, касающиеся выплат, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных граждан. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами. Полпред добавил, что все обращения и жалобы со стороны мобилизованных граждан нужно держать на особом контроле.

На этом же совещании, по информации телеканала ugra-tv.ru, обсуждался вопрос по обеспечению регионов УрФО лекарствами. Владимир Якушев подчеркнул, что здоровье уральцев сегодня в приоритете, поэтому на вопросы по этому направлению по аптечным сетям и стационарам нужно реагировать мгновенно.

Федеральные инспекторы должны будут предоставить в полпредство информацию о возможных проблемах с жизненно важными препаратами на местах. Речь идет, в первую очередь, о препаратах для онкобольных, об инсулине.