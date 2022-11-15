Олег Белоглазов (слева) и Эдуард Тимухин погибли при выполнении боевых задач. Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

15 ноября объявлен в Сухом Логу днем траура. Об этом сообщили в администрации округа. Во вторник там простятся с погибшими на спецоперации Эдуардом Тимухиным и Олегом Белоглазовым. Гражданская панихида пройдет в ДК «Кристалл».

- Скорбим вместе с родными наших воинов, - говорится в сообщении администрации.

В комментариях к посту жители Сухого Лога массово выражают соболезнования семьям и близким погибших.