На Малышева водитель легковушки въехал в троллейбус

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге днем, 15 ноября водитель легковушки въехал в троллейбус. ДТП произошло на Малышева-Мичурина.

- Водитель легковой не уступил дорогу общественному транспорту, - рассказал очевидец группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция призывает водителей общественного транспорта неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о безопасности пассажиров.

Напомним, в поселке Арти Свердловской области утром, 10 ноября школьный автобус протаранил дом. К счастью, детей в нем в этот момент не было. Как рассказали в ГИБДД, автобус укатился в здание после того, как его водитель столкнулся с стоящими на светофоре Renault Logan и Lada Granta и вышел из него.