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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:36

Владимир Путин присвоил жительнице Ямала звание матери-героини

Указ подписан 14 ноября 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Владимир Путин оценил заслуги жительницы Ямала

Владимир Путин оценил заслуги жительницы Ямала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин 14 ноября присвоил звание матери-героини жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет издание «Ямал 1».

За заслуги в воспитании детей и укрепление института семьи почетное звание присвоено жительнице Надыма Ольге Дехтяренко, которая воспитывает десятерых детей.

В 2021 году супруги Дехтяренко отметили 25-летний юбилей семейной жизни. В городе эту семью характеризуют как образцовую.