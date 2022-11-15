Ретропоезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с 3 декабря

На одном из участков пути состав будет тянуть паровоз. Фото: СвЖД

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с 3 декабря. Об этом сообщает Свердловская железная дорога (СвЖД).

Состав будет проезжать через Шувакиш. При этом курсировать он будет только по выходным. Цена билета в декабре составит от 299 рублей для взрослого.

- Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники, - говорится в сообщении СвЖД.

В состав ретропоезда входят вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. В том числе есть вагон-ресторан и вагон-буфет. Путешествие в одну сторону займет 1 час 25 минут. Пассажиры смогут сделать снимки на память в фотокупе. Также в дороге можно послушать аудиогид, который расскажет о развитии железных дорог.

При этом на отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш начинается неэлектрифицированный участок пути. Там к поезду будут прицеплять паровоз. Кроме того, на этой станции специально был воссоздана деревянная платформа в историческом стиле.

Также атмосферы старины можно прочувствовать в здании вокзала Шувакиш. Пассажиры ретропоезда смогут зайти в кабинете управляющего с мебелью в стиле конца XIX – начала XX веков.