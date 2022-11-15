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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:41

Прокуратура начала проверку после затопления фекалиями многоэтажки в Первоуральске

Экс-депутат Крылова облила нечистотами из этого подвала офис «Водоканала»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Прокуратура дат оценку деятельности управляющей компании, «Водоканала» и администрации городского округа

Прокуратура дат оценку деятельности управляющей компании, «Водоканала» и администрации городского округа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура начала проверку после затопления фекалиями подвала многоэтажки на Емлина в Первоуральске. К этой проблеме привлекала внимание экс- депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова. Она принесла в офис «Водоканала» ведро с фекалиями и опрокинула его.

- По предварительной информации, 8 ноября 2022 года от жителей дома в управляющую компанию ООО «Дом Плюс» поступила заявка о неисправности наружного канализационного колодца подъезда № 1, - говорится в сообщении прокуратуры по Свердловской области.

УК направила заявку в «Водоканал». Предприятие 9 ноября произвело выкачку канализации. Однако подвалы подъездов оказались полностью не вычищены и не обработаны. Такая же ситуация у жильцов дома на Емлина возникала в октябре 2022 года.

Прокуратура дат оценку деятельности управляющей компании, «Водоканала» и администрации городского округа Первоуральск.

Ранее росгвардейцы и полицейские задержали бывшего депутата Наталью Крылову. Жильцы дома на Емлина попросили ее передать нечистоты коммунальщикам. Крылова зачерпнула дурно пахнущие массы и пришла в офис «Водоканала». Она поставила на стол секретарю ведро с фекалиями, которое упало и залило технику и мебель.