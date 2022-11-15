Прокуратура раскрыла подробности уголовного дела автохама Новоселова

Ему грозит реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Свердловской области прокомментировали новое уголовное преследование 30-летнего автохама Игоря Новоселова. Вечером 6 мая в Березовском его остановили сотрудники ГИБДД, а потом предложили пройти тест на алкоголь. Известный хулиган отказался и был отстранен от управления своей «хондой».

- Поскольку у инспекторов имелись основания полагать, что водитель находился в состоянии опьянения (запах алкоголя, поведение, не соответствующее обстановке), ему было предложено пройти освидетельствование, от которого он отказался, - пояснила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова.

Дорожный инцидент стал для Новоселова рецидивом. В начале февраля он отсидел 10 суток в изоляторе за пьяное вождение. Из-за повторного нарушения на него завели уголовное дело по статье 264.1 УК «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Ему грозит до двух лет лишения свободы.