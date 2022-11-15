В Екатеринбурге задержали водителя автобуса с поддельными правами

Поддельный документ у мужчины забрали Фото: Алексей БУЛАТОВ

На седьмом километре Московского тракта рано утром 14 ноября сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ, чтобы проверить у водителя документы. И оказалось, что не зря - права у 55-летнего мужчины, находившегося за рулем, оказались поддельными.

- В ходе проверки при визуальном осмотре документа и при проверке по базе данных в выданных удостоверениях полицейские обнаружили явные признаки подделки, после чего эксперты-криминалисты подтвердили данный факт, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В присутствии двух понятых водительское удостоверение у мужчины изъяли. Водителя доставили в отделение полиции № 8.

В ГИБДД напомнили, что использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ - ограничение свободы на срок до одного года либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.