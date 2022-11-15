Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря: билеты уже в продаже

Уральский экспресс. Фото из архива РЖД

Поезд будет курсировать по выходным дням, начиная с 3 декабря, по маршруту Екатеринбург - Шувакиш - о.п. Верхняя Пышма Музей. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала - Музея истории, науки и техники СвЖД; в Верхней Пышме - открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

В составе ретропоезда вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет. Продолжительность путешествия в сторону В.Пышмы - 1 час 25 минут. В пути пассажиры смогут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.

На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзального здания и деревянной платформы в историческом стиле. В здании вокзала Шувакиш можно будет почувствовать атмосферу того времени: побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX - начала XX веков.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке через Интернет на странице поиска необходимо задать маршрут Екатеринбург - Верхняя Пышма Музей.

В декабре действует специальное ценовое предложение на билеты: от 299 рублей по полному (взрослому) тарифу. Есть скидки для детей, пассажиров в возрасте до 21 года или старше 60 лет, на оформление билетов «туда-обратно».

Для организации регулярного курсирования туристического поезда холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке пассажирской инфраструктуры и подвижного состава. Для обеспечения комфортной и безопасной поездки проведен капитальный ремонт пути от станции Шувакиш до станции Электролитная (Верхняя Пышма). На станции Шувакиш возведено здание вокзала в историческом стиле с пассажирской платформой. Для вождения ретро-состава подготовлено пять паровозов 1940 - 50-х годов постройки (Еа-3113, Л-3111, Л-4372, ЛВ-123, ЛВ-355), отреставрирован пассажирский электровоз ЧС2-216 1963 года.