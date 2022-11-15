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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:04

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря: билеты уже в продаже

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «РЖД» запускает новый туристический ретропоезд на паровозной тяге «Уральский экспресс».
Уральский экспресс. Фото из архива РЖД

Уральский экспресс. Фото из архива РЖД

Поезд будет курсировать по выходным дням, начиная с 3 декабря, по маршруту Екатеринбург - Шувакиш - о.п. Верхняя Пышма Музей. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала - Музея истории, науки и техники СвЖД; в Верхней Пышме - открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

В составе ретропоезда вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет. Продолжительность путешествия в сторону В.Пышмы - 1 час 25 минут. В пути пассажиры смогут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.

На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзального здания и деревянной платформы в историческом стиле. В здании вокзала Шувакиш можно будет почувствовать атмосферу того времени: побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX - начала XX веков.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке через Интернет на странице поиска необходимо задать маршрут Екатеринбург - Верхняя Пышма Музей.

В декабре действует специальное ценовое предложение на билеты: от 299 рублей по полному (взрослому) тарифу. Есть скидки для детей, пассажиров в возрасте до 21 года или старше 60 лет, на оформление билетов «туда-обратно».

Для организации регулярного курсирования туристического поезда холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке пассажирской инфраструктуры и подвижного состава. Для обеспечения комфортной и безопасной поездки проведен капитальный ремонт пути от станции Шувакиш до станции Электролитная (Верхняя Пышма). На станции Шувакиш возведено здание вокзала в историческом стиле с пассажирской платформой. Для вождения ретро-состава подготовлено пять паровозов 1940 - 50-х годов постройки (Еа-3113, Л-3111, Л-4372, ЛВ-123, ЛВ-355), отреставрирован пассажирский электровоз ЧС2-216 1963 года.