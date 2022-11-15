В домах микрорайона Заречный пропала электроэнергия

Энергетиками было зафиксировано локальное технологическое нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Заречный утром, 15 ноября, пропала электроэнергия. Без света остались дома, две школы и садик на улицах Готвальда и Опалихинской.

- Было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыли на место и выполнили перевод нагрузки на резервные схемы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россетей».

Сейчас электричество есть во всех домах и образовательных учреждениях Заречного.

Напомним, в июле в Екатеринбурге часть жителей микрорайона ЖБИ остались без света. По неизвестной причине электричество пропало как в жилых домах, так и магазинах.