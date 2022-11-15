Мэр Екатеринбурга прокомментировал выделение дополнительных 11,4 миллиардов на Универсиаду

Многие объекты, сооружаемые для грядущих игр, близки к завершению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург продолжает готовиться к международным спортивным соревнованиям среди студентов, которые пройдут следующим летом. Ранее эти игры были известны, как «Универсиада». Теперь же утверждено новое официальное название «Международный фестиваль университетского спорта». Многие спортивные комплексы, которые возводятся в Екатеринбурге специально под грядущие соревнования, уже практически завершены. Однако накануне стало известно о том, что региональные власти выделят еще около 11,4 миллиардов рублей на подготовку и проведение фестиваля в Екатеринбурге. Сегодня, 15 ноября, глава города Алексей Орлов прокомментировал эту информацию, отвечая на вопрос журналистов о том, на что еще будут потрачены эти деньги.

- Прокомментировать сложно. Расходы финансируются через бюджет области, - сказал Алексей Орлов. – Что касается летних студенческих игр, то вся инфраструктура будет построена. Мы досрочно будем сдавать стадион «Калининец» уже в этом году. Это будет лучший легкоатлетический стадион в нашей стране. На играх будут представлены спортсмены из стран БРИКС. А для города мы получаем шикарное наследие в виде инфраструктуры для развития нашего кампуса. Екатеринбург должен стать студенческой столицей нашей страны.

Игры, в которых также должны принять участие представители стран ШОС и СНГ пройдут с 19 по 31 августа – в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга. Соревнования запланированы по 15 видам спорта, таким как мини-футбол, самбо, бокс…