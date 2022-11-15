На форум «Города России 2030» в Екатеринбург приедут представители новых регионов России

Также мэр Алексей Орлов анонсировал, что в рамках форума будет подписано девять важных соглашений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 16 ноября, в Екатеринбурге начнется Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2:0». Он будет проходить два дня - до 17 ноября. Сегодня глава города Алексей Орлов рассказал о том, что принять участие в форуме могут в том числе и представители новых регионов России.

- На форуме будут представители практически всех регионов России, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. - Ожидаем, что и из самых новых регионов страны будут участники. Страна должна развиваться равномерно, а площадка форума «Города России» является той самой площадкой, на которой можно обмениваться опытом и изучать лучшие практики.

Также глава города отметил, что в рамках форума планируется подписать девять соглашений. Какие это будут соглашения, пока не раскрывается.