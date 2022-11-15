В поселке Горноуральский пожарные спасли из задымленной двухэтажки пять человек

Огонь распространился на площади пять квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Горноуральский Свердловской области вечером, 14 ноября, вспыхнул пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями были спасены по лестничным маршам трое взрослых и один ребенок. Еще шесть взрослых и четыре ребенка эвакуировались самостоятельно.

- В 21:03 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Горноуральский, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади пять квадратных метров и повредил домашнее имущество. Пожарным удалось локализовать возгорание в 21:08. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 21:41.