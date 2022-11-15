В Нижнем Тагиле жители дома рассказали о сгоревшей сауне

Жители дома не знали о сауне, пока в ней не произошел пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле жители подъезда в доме на Аганичева,22 остались без воды и отопления после пожара в сауне. Об этом пишет TagilCity.ru. Кроме того, в подъезде стоит запах дыма и не работает домофон.

Ранее на цокольном этаже дома, где находится сауна, располагался опорный пункт полиции. По данным издания, многие жильцы узнали о работающей с ними по-соседству сауне только после возгорания.

- Для меня это стало сюрпризом, конечно. Муж сказал, что знал о сауне. А я даже не подозревала, - поделилась с TagilCity.ru жительница дома.

Другая женщина, живущая в соседнем подъезде от места пожара, рассказала, что сауна работает уже около 10 лет. По ее словам, ее временно закрывали, когда были судебные разбирательства с хозяином, но потом открыли снова.

Напомним, пожар в сауне произошел в субботу, 12 ноября. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Внутри в этот момент мылись люди. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе три ребенка. К счастью, никто не пострадал.