В Ирбите прокуратура помогла бабушке защитить свои жилищные права

По решению суда, женщине отремонтируют дом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ирбите межрайонной прокуратуре удалось защитить жилищные права старушки из села Пьянково. До этого она неоднократно сама судилась с администрацией Ирбитского МО из-за плохого состояния ее муниципального дома.

Выиграть дела так и не получилось, поскольку женщина оказалась неспособна представить свои интересы в суде. Всего было рассмотрено 26 дел по искам пенсионерки. В прокуратуре решили помочь женщине.

– Прокуратурой инициировано обследование с привлечением органов жилищного надзора в отношении жилого дома заявительницы, по результатам которого выявлен ряд нарушений правил и норм содержания жилищного фонда, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда, женщине отремонтируют дом: заменят окна, заменят электросчетчик, устранят повреждения межкомнатной печи, переложить полностью топочную данной печи и сменят напольное покрытие. На данный момент осуществляется исполнение решения.