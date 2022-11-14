Уральские самолеты «Байкал» отправят в Заполярье

Поставить самолеты планируют в 2026-2030 годы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) отправит пять самолетов в Заполярье. Был подписан предварительный договор между УЗГА и «Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом». Уже там суда будут использовать для экстренной помощи. Поставить самолеты планируют в 2026-2030 годы.

– Уральский завод гражданской авиации активно формирует портфель заказов на гражданские самолеты нового поколения, выпуск которых намечен в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, – прокомментировал начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максим Харин.

Благодаря соглашению сторон было увеличено число заказов на самолеты «Байкал» до 49 штук. Ими будут заниматься также и поставщики завода, расположенные от Дагестана до Хабаровского края.

Гендиректор компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук отметил, что «Байкал» сможет заменить устаревшие суда и обеспечит комфортом перелеты в непростых климатических условиях. При создании самолетов стороны уделили особое внимание внешнему виду и наполнению самолета.