Нижний Тагил получил 200 миллионов на газификацию частных домов

Уже в 2023 году частные дома начнут переходить с печного отопления на газовое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нижний Тагил получил 200 миллионов рублей из государственного бюджета на газификацию частных домов. Это позволит перейти на более экологичное топливо. Финансирование произошло в рамках национального проекта «Экология».

По федеральному проекту «Чистый воздух» уже в 2023 году частные дома начнут переходить с печного отопления на газовое. Благодаря государственному финансированию, тагильчане заплатят на 90% меньше за смену оборудования. Стоимость ремонта обойдется всего в 25 тысяч рублей.

- Количество домовладений достаточно большое и велик объем работ, который предстоит осуществить в следующем году, поэтому уже к январю у нас должны быть списки участников этой программы, - отметил мэр города Владислав Пинаев.

В ближайшее время в городе пройдут все подготовительные мероприятия, решены вопросы по организации процесса на территории микрорайонов и утверждены соответствующие документы.