Уральский спортсмен завоевал золото на чемпионате мира по самбо

На пути к победе он одолел соперников из Камеруна, Монголии, Грузии и Туркменистана. Фото: пресс-служба УГМК

Уральский спортсмен Станислав Скрябин стал чемпионом мира по самбо, спортсмен выступает в весовой категории до 79 килограммов. Соревнования проходили в Бишкеке с 11 по 13 ноября. На пути к победе он одолел соперников из Камеруна, Монголии, Грузии и Туркменистана.

- Конечно, с годами мы не молодеем, но не скажу, что кто-то из соперников был сильнее меня физически и тактически. Но путь к победе, конечно, был непростой. Доля секунды – и ты либо победитель, либо проигравший, - цитирует чемпиона пресс-служба УГМК.

Для спортсмена это золото стало уже вторым в профессиональной карьере. Кроме того, на чемпионате мира дебютировал и Антон Брачев, представляющий этот же спортивный клуб, он завоевал бронзу в категории свыше 98 килограммов.