В Нижнем Тагиле в пожаре из-за неисправного холодильника пострадал 69-летний пенсионер

Возгорание произошло ранним утром 13 ноября. Фото: пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО

В Нижнем Тагиле в пожаре, который начался из-за неисправного холодильника, пострадал 69-летний пенсионер. Возгорание произошло ранним утром 13 ноября, хозяин квартиры в это время крепко спал, на подозрительный запах обратила внимание соседка.

- Эта женщина и вызвала пожарных. В результате пожара повреждены стены и домашнее имущество в квартире частного двухквартирного жилого дома. Хозяин квартиры получил отравление продуктами горения. Он госпитализирован в «Токсикоцентр» Нижнего Тагила, его состояние удовлетворительное, - уточнили в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, его причиной стал режим работы электрооборудования, в тушении участвовали две автоцистерны и одно звено ГДЗС. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.